Serie A: scoppia il caso Dia nella Salernitana

Serie A: Liverani ha rilasciato dichiarazioni sul mancato ingresso del giocatore

Altri problemi per la Salernitana, già ultima in classifica, oggi sul finire del match con l’Udinese da fare per i granata che restano ultimi in classifica.

Il tecnico Liverani ha esternato in conferenza quanto accaduto in riferimento all’attaccante Dia: “Mancavano sette minuti e lui si è rifiutato di scendere in campo arrecando un danno ai compagni. Se verrà messo fuori rosa? Non spetta a me, ma non posso contare su di lui”.

Comments

comments