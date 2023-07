Serie A – Scudetto, la FIGC cambia le regole per lo spareggio

Cambia la sede dell’eventuale spareggio scudetto per la Serie A. Lo ha reso noto la FIGC al termine dell’odierno Consiglio Federale.

“Su proposta della Lega Serie A – si legge nel comunicato della FIGC -, il Consiglio ha approvato la deroga con la definizione dello spareggio per l’eventuale assegnazione dello Scudetto e per la retrocessione in Serie B secondo le seguenti modalità:

in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo di Campione d’Italia (1° posto) è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa ovvero nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico;

in caso di parità al termine dei tempi regolamentari non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole 7 e 10 delle ‘Regole del Giuoco’ e ‘Decisioni Ufficiali’”.

In caso di parità di punteggio tra due squadre, quindi, a decidere chi ospiterà l’eventuale spareggio scudetto sarà la classifica avulsa, in sostanza quindi gli scontri diretti. Inoltre, confermato il fatto che non ci saranno i tempi supplementari: in caso di parità al 90’ la sfida sarà decisa ai calci di rigore

