Serie A: secondo successo consecutivo per il Cagliari che supera il Lecce al Via del Mare

Vince il Cagliari di Pisacane nell’anticipo della 4^ giornata di Serie A,: batte il Lecce 2-1 al Via del Mare

I giallorossi la sbloccano subito con Tiago Gabriel, poi ci pensa Belotti a rimontare con una doppietta. Il Cagliari sale a 7 punti in classifica, grazie al 2° successo consecutivo.

