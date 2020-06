Serie A, sì agli highlights in chiaro: i gol saranno visibili a due ore dall’inizio del match

La Rai ha trovato un accordo con la Lega Serie A, per quanto riguarda la trasmissione in chiaro dei gol e delle azioni salienti di tutti i match.

Niente partite in chiaro, ma ci sarà un anticipo per quanto riguarda gli orari: la tv di stato potrà, dunque, trasmettere tutti gli highlights dopo due ore dall’inizio delle rispettive partite. Di conseguenza, i gol delle gare delle 19:30 saranno visibili dalle 21:30, quelli delle gare delle 21:45, invece, dalle 23:45. Questa novità, stando a quanto riferito da Repubblica, entrerà in vigore da domani: una parziale consolazione per tutti gli appassionati.

