Serie A ancora in campo con le ultime due gare della 21° giornata di campionato posticipate per consentire ad alcuni giocatori di Torino e Bologna di terminare la quarantena ed essere in campo.

Alle 17:00 di oggi si gioca Torino-Fiorentina. I viola giovedì affrontano il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Domani invece alle 20:45 si gioca Cagliari-Bologna. Il Bologna lunedì sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato.

