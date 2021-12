Serie A: si completa oggi il girone di andata, in campo il Napoli e le milanesi, le dirette TV

Dopo gli anticipi di ieri, in attesa della decisione della Lega su Udinese-Salernitana non disputata per l’assenza della squadra campana in seguito allo stop dell’ASL di Salerno, si completa oggi il girone di andata del campionato di Serie A.

Questo è il programma completo con le piattaforme dove seguire le dirette TV:

COSI’ IERI:

Udinese-Salernitana: non disputata;

Genoa-Atalanta: 0-0;

Juventus-Cagliari: 2-0.

16:30

Sassuolo-Bologna (DAZN);

Venezia-Lazio (DAZN);

18:30

Inter-Torino (DAZN);

Roma-Sampdoria (DAZN);

Verona-Fiorentina (DAZN e SKY);

20:45

Empoli-Milan (DAZN e SKY);

Napoli-Spezia (DAZN).

