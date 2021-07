Serie A, Sky avrà gli highlights delle partite che trasmetterà

Il portale Calcio&Finanza riporta che la Lega Serie A ha deciso di non mettere a disposizioni gli highlights a pagamento delle partite del campionato.

Questo, in pratica, si traduce in una sorta di beffa per Sky; l’emittente satellitare, in pratica, potrà trasmettere solo gli highlights delle tre partite in co-esclusiva con DAZN. Gli highlights delle altre sette partite saranno esclusivi della piattaforma streaming.

La Rai, invece, dopo aver perso la Coppa Italia ha presentato un’offerta per gli highlights in chiaro.

