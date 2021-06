Serie A, Sky fa un’offerta da mezzo miliardo a stagione a Dazn

Il Sole 24 Ore riporta di un’offerta di Sky recapitata all’emittente Dazn per quanto riguarda le prossime stagioni del campionato di Serie A.

Come ben si sa, il triennio che fa dal 2021 al 2024 della Serie a sarà in mano a Dazn. Il Sole 24 Ore riferisce che l’emittente satellitare di Sky ha fatto recapitare a Dazn un’offerta da mezzo miliardo a stagione per avere proprio Dazn su Sky.

Un po’ com’è andato avanti fino ad ora, con un canale satellitare esclusivo dove venivano trasmesse le tre partite in esclusiva. Inoltre, nell’offerta, è presente anche la richiesta di avere l’app Dazn su Sky Q. L’accordo messo sul piatto dall’emittente satellitare è non-esclusivo, quindi la piattaforma streaming sarebbe libera di stringere altri accordi per la distribuzione dei diritti.

L’offerta, chiude Il Sole 24 Ore, scadrà a breve però: sarà valida fino all’inizio degli europei.

