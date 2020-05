Serie A-Sky la partita ora si gioca in tribunale: la Pay-Tv non ha ancora pagato la sesta rata

Non c’è pace per la Serie A post-coronavirus. Non solo le tante problematiche legate ai vari protocolli e alle date per la ripartenza del campionato. In ballo c’è anche la vicenda legata alle Pay-Tv.

Sky non ha risposto all’ultimatum della Lega di Serie A scaduto ieri e non ha ancora versato la sesta rata per i diritti TV del campionato 2019-20, rata da 130 milioni di euro.

Il Consiglio di Lega di ieri ha confermato la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte

dall’Assemblea dello scorso 13 maggio.

Secondo quanto riferito da “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola verrà pertanto inoltrato a Sky un decreto ingiuntivo per non aver rispettato il versamento.

Sky alla Serie A ha chiesto uno sconto così come ha fatto la Bundesliga in Germania, richiesta non accettata però dai club di serie A considerando che il campionato è destinato a ripartire.

La partita Lega Serie A-Sky si trasferisce quindi in tribunale.

DAZN e IMG hanno avanzato proposte di versamenti dilazionati che verranno valutati in seguito alla ripartenza delle competizioni.

