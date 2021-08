Serie A, società in crisi e si torna a sperare nei fondi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ritorna sulla questione relativa ai club di Serie A in crisi per via della pandemia da Covid.

La Lega Serie A, a tal proposito, potrebbe tornare a sperare nei fondi di private equity. L’accordo fatto tra Liga e Cvc era il piano pensato da Dal Pino proprio per questa crisi, poi naufragato a causa dell’opposizione di sette club. Ma i club sono preoccupati, date le difficoltà, e questo è un motivo che potrebbe spingere a tornare al dialogo con i fondi.

Se la maggioranza dei club lo richiederà, in assemblea, il presidente della Lega Serie A Dal Pino proverà a riaprire la pratica con i fondi. Al momento, chiude la Gazzetta, non c’è ancora niente di concreto ma se ci sarà un fronte comunitario se ne parlerà.

