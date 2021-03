Si è concluso il primo tempo tra Atalanta e Spezia, secondo anticipo in programma oggi di questo turno di Serie A.

Nei primi 45 minuti le due squadre non sono andate oltre lo 0 a 0. Da segnalare il fatto che le due squadre hanno avuto una ghiotta occasione a testa per passare in vantaggio. Occasioni arrivate per Ricci per lo Spezia e per Pasalic per la dea.

Atalanta – Spezia 0 – 0

