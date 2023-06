Serie A – Sono finite le sfide di questa sera

Serie A – La Juve vince contro l’Udinese il Bologna vince in trasferta contro il Lecce, Milan e Roma mandano allo spareggio il Verona e lo Speza, il Monza perde contro l’Atalanta.

Basta un gol di Chiesa alla Juve, che vince 1-0 a Udine e chiude il suo campionato settima a quota 62 punti. La vittoria in extremis firmata dall’ex Dybala manda la Roma in Europa League e la Juventus in Conference

Un rigore di Paulo Dybala al 90′ regala alla Roma la qualificazione in Europa League per il secondo anno di fila: sesto posto blindato nonostante la vittoria della Juventus. All’Olimpico il gol iniziale di Nikolaou è una doccia gelata, ma i giallorossi reagiscono e trovano il pari con un cross di Zalewski. Nella ripresa Dybala e Zurkowski sfiorano il bis, ma a decidere è un fallo di Amian su El Sharaawy. Rosso per il difensore e vittoria della Roma dopo un lunghissimo recupero. Spareggio salvezza per lo Spezia

Il Milan e Leao omaggiano l’addio di Ibrahimovic e costringono il Verona allo spareggio contro lo Spezia per rimanere in Serie A. Vantaggio rossonero con il rigore di Giroud nel recupero del primo tempo, nella ripresa l’Hellas reagisce e pareggia con Faraoni. Si scatena però il portoghese che, dopo aver chiesto un altro rigore per mani di Faraoni, segna una fantastica doppietta e saluta il suo mentore a bordocampo

La squadra di Gasperini chiude con un 5-2 in casa contro il Monza. Grande protagonista Koopmeiners: per l’olandese tripletta (e un gol addirittura con un pallonetto da centrocampo) più un assist per la rete di Hojlund. Di Muriel il quinto gol atalantino. Per il Monza avevano accorciato le distanze due ex: prima Colpani, poi Petagna. L’Atalanta chiude al quinto posto e torna in Europa: l’anno prossimo giocherà l’Europa League

La squadra di Motta chiude con una vittoria a Lecce. Al 17esimo la sblocca Banda, al secondo gol in questo campionato. Poi dopo una rete annullata ad Arnautovic per fuorigioco di Orsolini, arriva il decimo gol in campionato dell’austriaco. A ribaltare il match è Zirkzee, entrato dalla panchina proprio al posto di Arnautovic ma a due minuti dalla fine il Lecce trova il pari con un gran sinistro al volo di Oudin. Nel recupero è però Ferguson a mettere in rete l’ultimo pallone della partita: vince il Bologna 3-2

