Serie A sospesa, le tre ipotesi per la fine della stagione tra Coronavirus ed Europeo

Il nuovo decreto del governo sull’emergenza per il coronavirus ha imposto anche la sospensione del campionato di Serie A fino a venerdì 3 aprile.

In attesa di sapere se la sospensione davvero terminerà il 3 aprile o se dovesse essere prorogata vediamo come e quando potrebbe terminare la stagione.

Per quanto riguarda la Serie A restano in piedi tre ipotesi.

La prima sarebbe quella di terminare regolarmente la stagione durante l’estate dato lo slittamento dell’intero calendario.

La seconda, invece, sarebbe quella dei play-off e dei play-out, proposta dal presidente della FIGC Gravina che lo ha confermato anche oggi in un’intervista al Messaggero. C’è ancora da discutere sull’eventuale formula dei play-off che potrebbe comprendere le prime quattro della classifica o anche le prime sei se non addirittura le prime otto.

L’ultima ipotesi vedrebbe la fine del campionato e la comunicazione all’UEFA della classifica relativa all’ultima giornata che si è giocata prima della sospensione del torneo. In questo caso bisognerebbe decidere solo se assegnare o meno lo Scudetto alla Juventus che attualmente occupa la prima posizione.

Dopo aver fatto una rapida panoramica sulla possibile fine del campionato bisogna specificare che la Serie A, così come tutti gli altri campionati europei, dovrà tenere conto delle decisioni dell’UEFA riguardanti i recuperi delle partite delle Coppe Europee. Non bisogna dimenticarsi nemmeno dell’Europeo che potrebbe essere rinviato al 2021 per poter permettere il termine regolare dei vari campionati europei.

Nel caso Euro2020 non fosse rinviato o malauguratamente dovesse continuare l’emergenza Coronavirus dovesse continuare, allora la seconda e la terza ipotesi sulla fine della stagione rafforzerebbero la loro posizione.

