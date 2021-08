Serie A, Spalletti: “Non mi aspettavo di arrivare a Napoli-Juventus a +5. Allegri: “Ho un gruppo ottimo, c’è da lavorarci, come ogni anno”

Serie A, al termine della seconda di campionato gli allenatori hanno commento così sui risultati ottenuti.

Luciano Spalletti in previsione di Napoli-Juventus ha detto:

“Non mi aspettavo di arrivare a Napoli-Juventus a +5. Però è un distacco che non ha alcun valore perché siamo a inizio campionato. Il percorso è così lungo e difficile che c’è ancora il tempo per ribaltare le situazioni e perché possa succedere ancora di tutto.”

Allegri è tornato invece a parlare di Cristiano Ronaldo: È stato qui tre anni, io l’ho avuto uno. Ha segnato tanto, è stato straordinario, ma da ora non possiamo più pensare a lui. Ho un gruppo ottimo, c’è da lavorarci, come ogni anno. Fiducioso? Sempre.”

Mourinho sulla vittoria sulla Salernitana: “Era impossibile non vincere. Dal primo minuto ho avuto sensazioni di tranquillità, la squadra giocava veramente bene.”

Sarri ha fatto i complimenti alla squadra: “Stasera siamo stati molto più bravi, facilitati dalla superiorità numerica.In queste esperienze nuove il percorso di crescita non è quasi mai lineare, sappiamo di dover lavorare ancora molto per crescere. I presupposti per far bene ci sono ma non ci dobbiamo illudere per due partite.”

