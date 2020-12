Serie A, gli squalificati per la prossima. Hernandez salta il Benevento

Il Giudice Sportivo ha comunicato quali sono i calciatori che saranno squalificati per la prossima giornata di Serie A. In lista nessuno del Napoli.

A causa del cartellino rosso rimediato, non saranno della prossima giornata: Keita Balde e Cuadrado. Per quanto riguarda i calciatori squalificati a causa della somma dei cartellini gialli, ne sono quattro: Biraghi, Theo Hernandez, Rodrigo e Terzi.

Theo Hernandez quindi non sarà disponibile per la prossima giornata, dove il Milan affronta l’altra campana in A: il Benevento.

