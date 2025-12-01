Serie A

Serie A: stop del Bologna in casa, cede 3-1 alla Cremonese

Pubblicato il

Nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A risultato a sorpresa: la Cremonese in trasferta batte il Bologna

La squadra di Nicola vince al Dall’Ara 3-1.

