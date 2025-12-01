Serie A: stop del Bologna in casa, cede 3-1 alla Cremonese

Nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A risultato a sorpresa: la Cremonese in trasferta batte il Bologna
La squadra di Nicola vince al Dall’Ara 3-1.
De Laurentiis al Gran Galà del Calcio 2025
Antonio Conte al Gran Galà del Calcio 2025: “Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, non sarà semplice”
Classifica cortissima in testa. L’importanza degli scontri diretti. La posizione del Napoli.
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Pietrangeli
Le pagelle di Roma-Napoli: L’Arca di Contè con la lupa sdentata e il minollo Neres
Verso Napoli-Juventus: Vlahovic fuori tre mesi
Napoli: Il report di lunedì
Le designazioni arbitrali per Napoli-Cagliari.
Alessandro Buongiorno: “Importante l’intensità con cui abbiamo affrontato tutti i 90 minuti”
Conte in conferenza: “Bravi i giocatori che stanno dimostrando grande senso di responsabilità”