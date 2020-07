Serie A, termina a reti inviolate il primo tempo di Brescia-Roma

Si è concluso con il risultato ancora fermo sullo 0-0 il primo tempo del match tra Brescia e Roma, valevole per il 32° turno del campionato di Serie A.

I padroni di casa partono bene, sorprendendo in un paio di occasioni la retroguardia giallorossa, dopodiché la squadra di Fonseca prende il sopravvento, andando vicina alla rete in diverse occasioni: da segnalare, soprattutto, un colpo di testa di Kalinic, un quasi autogol di Chancellor e un bel diagonale di Carles Perez, che ha sfiorato il gol dopo un ottimo inserimento per vie centrali.

