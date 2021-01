Serie A, termina la prima gara del girone di ritorno. E’ 1-1 tra Torino e Fiorentina

Serie A, termina allo Stadio Olimpico di Torino la prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A tra Torino e Fiorentina.

Partita molto dura e combattuta quella tra i granata e i viola. Due espulsioni per la squadra di Prandelli (Castrovilli e Milenkovic) hanno nettamente condizionato la gara.

La Fiorentina infatti, passata in vantaggio con Ribery al 67′, non è stata in grado di gestire l’inferiorità numerica e ha subito il gol del pareggio di Belotti all’88’. Partita che termina quindi 1-1.

