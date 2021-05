Serie A: Torino battuto 4-1 e lo Spezia conquista la matematica salvezza

Allo stadio Picco di La Spezia terminato l’anticipo della 37esima giornata di Serie A tra Spezia e Torino.

Dopo i primi quarantacinque minuti terminati sul 2-0 per lo Spezia per le reti di Saponara e Nzola su rigore, nella ripresa sempre su rigore Belotti riapre la partita per il Torino prima dei gol di Nzola ed Erlic che chiudono l’incontro sul 4-1 per lo Spezia.

Grazie a questa vittoria lo Spezia è matematicamente salvo perché irraggiungibile dal Benevento terz’ultimo.

Il Torino invece deve rinviare la festa salvezza

