Serie A, Torino-Genoa e Spal-Inter chiudono la giornata. La programmazione

Oggi si giocano le ultime due partite di questa 33° giornata di Serie A, con Torino-Genoa e Spal-Inter. Dove vederle e a che ora giocano?

Occasione ghiotta in particolar modo per l’Inter, con il pareggio della Lazio e la possibilità di allungare proprio sui biancocelesti. Il Torino, invece, potrebbe mettere il Genoa in una situazione ancora più critica ed allo stesso tempo mettere più distanza dalla zona pericolosa della classifica.

Di seguito programmazione e dove vedere le partite:

Torino-Genoa, ore 19.30 – Sky

Spal-Inter, ore 21 e 45 – DAZN o DAZN1 (canale 209 di Sky)

