Serie A, tra Cagliari e Fiorentina 1 a 1: due rigori sbagliati

Si è conclusa la sfida tra Cagliari e Fiorentina, con le due squadre che prendono un punto a testa. Partita tesa nel secondo tempo.

La seconda frazione di gioco ha visto anche scattare una quasi rissa tra i giocatori in campo; anche per il Cagliari nel tabellino del match c’è un rigore sbagliato. Joao Pedro, infatti, ha fallito il tiro dagli 11 metri con Terracciano che ha parato.

In occasione del fallo da rigore, tra l’altro, la Fiorentina è rimasta in 10 per l’espulsione di Odriozola (che ha commesso il fallo). Sottil trova il gol del pari viola, in un contropiede dove la difesa del Cagliari si è fatta trovare impreparata. 1 a 1 quindi e un punto a testa.

