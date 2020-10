Serie A, tra guariti e attualmente positivi sono più di 50 quelli che hanno contratto il Covid

Da quando si è ricominciato con la Serie A ad oggi, 50 tra calciatori e membri dello staff hanno contratto il Covid tra i vari club italiani.

Una speciale classifica che comprende sia quelli attualmente positivi sia quelli già guariti. Al comando di questa, particolare, classifica c’è il Genoa, con i suoi ben 17 calciatori positivi (più diversi membri dello staff) tra cui Perin, Pellegrini, Behrami e Pjaca; la situazione in casa Genoa, tra l’altro, ha creato non pochi grattacapi al Napoli, dato che i due club si sono sfidati un paio di settimane fa. Proprio in casa azzurra, con i frequenti tamponi, si è scoperto che Zielinski ed Elmas sono positivi, insieme al collaboratore extra staff ed al giocatore della Primavera.

Tra i club che contano attualmente dei positivi, ci sono il Milan, l’Inter e l’Atalanta; in casa rossonera ci sono Duarte e Ibrahimovic che sono in isolamento, mentre in quella nerazzura (milanese) in questi ultimi due giorni si è scoperto della positività di Skriniar e Bastoni. In casa bergamasca, invece, c’è un membro dello staff positivo. Da sottolineare il calvario vissuto da Boga, ora guarito, che è dovuto rimanere in isolamento per più di 40 giorni.

Tra i club che hanno avuti dei positivi, poi guariti, ci sono la maggior parte dei club italiani; tra questi vi sono l’Atalanta (Zapata, Gollini, Palomino e Toloi erano positivi), la Lazio (il neo-acquisto Muriqi), la Roma (Mirante e Carles Perez su tutti), il Sassuolo ed il Cagliari. Senza tralasciare che anche Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha contratto il Covid poco dopo il trapianto di midollo spinale e la battaglia che ha dovuto affrontare; per fortuna, però, è già guarito. L’altra squadra campana in Serie A, invece, (il Benevento) ne ha avuti tre, tutti e tre già guariti ma di cui non si conoscono i nomi.

I club che hanno avuto meno casi in assoluto sono Fiorentina, Sampdoria, Spezia e Lazio; i quattro club hanno avuto un solo positivo a testa. Infine, tra i club di Serie A che contano 0 positivi fino ad oggi ci sono Juventus, Crotone, Udinese, Verona e Parma.

Comments

comments