Si è concluso il primo tempo di Milan-Sampdoria, partita delle 12 e 30 che inaugura questa giornata di campionato di Serie A.

Dopo i primi 45 minuti il risultato è fermo sullo 0 a 0. Donnarumma ha sventato un’occasione pericolosa per la Sampdoria, con Thorsby che stava per segnare su punizione di Candreva; nel finale contatto sospetto tra Ibrahimovic e Augello ma l’arbitro non fischia nulla.

