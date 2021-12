Alle 12 e 30 prende il via questa domenica di Serie A, con Fiorentina e Sassuolo pronte per scendere in campo e sfidarsi.

I due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali. Queste le scelte:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martìnez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

