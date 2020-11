Serie A, tra Spezia e Atalanta finisce 0 a 0: gol annullato a Gosens

La partita tra Spezia e Atalanta, secondo anticipo di questa giornata di Serie A, si è conclusa con un pareggio senza reti.

Le due squadre hanno preso un palo a testa nel primo tempo e nel secondo Gosens si è visto annullare un gol dal Var per via di un fuorigioco. Al termine dei 90 minuti la partita si conclude 0 a 0, con le due squadre che si sono, su per giù, equivalse.

L’Atalanta rimane quinta in classifica a 14 punti, mentre lo Spezia si piazza in 12° posizione con 9 punti.

Spezia – Atalanta 0 – 0

