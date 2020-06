Serie A, trappola quarantena: si riparte, ma il rischio di fermarsi di nuovo è alto

La Serie A riparte, è ufficiale, ma con l’obbligo di 15 giorni di quarantena in caso di un nuovo positivo tiene tutti in ostaggio del Coronavirus.

Ecco quanto scrive a riguardo il Corriere dello Sport:

“I pareri sempre più numerosi di virologi e dottori sull’opportunità di ridurre la quarantena non solo per il calcio non smuovono il CTS. La FIGC non intende alzare bandiera bianca e al massimo tra una decina di giorni è pronta a tornare alla carica con il governo, ma anche nel colloquio di ieri tra il ministro della salute Speranza e il numero uno della Federcalcio Gravina non c’è mai stata un’apertura alla riduzione della quarantena.

La regola sulla quarantena ammorbidita è in un cassetto della scrivania di Gravina da quasi due mesi: era stata inserita nel primo protocollo per la fase degli allenamenti, quello che era stato redatto dalla Commissione medico scientifica federale presieduta da Zeppilli. L’interpretazione aveva però trovato l’opposizione del CTS e così il protocollo per le sedute collettive e quello per la ripresa delle partite si sono adeguati all’isolamento del positivo e alla quarantena di 14 giorno per il gruppo squadra. Ma siccome ritiro blindato vuol dire non poter andare a giocare gli incontri di campionato, il rischio di ripartire e di doversi fermare è concreto“.

