Serie A tre finali zero ‘tituli’: al di là dei meriti si abbassa la percentuale di vittorie, classifica dominata dalla Spagna con una sorpresa al secondo posto

Il calcio italiano a bocca asciutta nelle coppe europee dopo essersi vantata, giustamente, di aver portato sei squadre su sette nei quarti, cinque in semifinale e tre in finale.

Gli sportivi italiani speravano di vedere almeno una delle squadre di Serie A vincere un trofeo europeo, magari quello più importante: la Champions.

Invece, malgrado delle partite giocate alla pari degli avversari e decise da episodi, per le italiane un’annata incoraggiante per il futuro ma zero ‘tituli’ in Europa.

Una debacle che abbassa la classifica della percentuale delle finali vinte.

In questa speciale classifica, per quanto riguarda le squadre dei primi sette campionati europei, la nazione che ha la più alta percentuale delle finali vinte in base a quelle giocate è la Spagna.

Dietro, a sorpresa, ci sono le squadre olandesi che nelle finali hanno fatto meglio anche delle inglesi e delle italiane, però è opportuno sottolineare che più finali si giocano e più la percentuale di vittorie tende ad abbassarsi. Stesso discorso che riguarda le squadre portoghesi che nelle finali giocate hanno fatto meglio di quelle tedesche.

Le squadre francesi hanno invece uno scarso feeling con le finali: appena 2 vittorie su 15 finali giocate

Nella tabella successiva riportiamo nazione per nazione il numero di vittorie nelle varie coppe europee ufficiali dell’UEFA, con il rapporto finali vinte/finali giocate e la percentuale totale di vittorie in finale.

