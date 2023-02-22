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Serie A – Tutte le designazioni arbitrali della 24esima giornata

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SERIE A – L’AIA rende note tutte le designazioni arbitrali per la 24esima giornata di campionato. Di seguito tutte le sestine. 

 

EMPOLI – NAPOLI      Sabato 25/02 h. 18.00

AYROLDI

PERROTTI – MORO

IV:      CAMPLONE

VAR:     FABBRI

AVAR:       LONGO S.

 

LECCE – SASSUOLO     Sabato 25/02 h. 20.45

BARONI

ZINGARELLI – TRINCHIERI

IV:      MIELE

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       MINELLI

 

BOLOGNA – INTER        h. 12.30

ORSATO

COLAROSSI – CAPALDO

IV:       PERENZONI

VAR:      MARINI

AVAR:       MUTO

 

SALERNITANA – MONZA       h. 15.00

MARINELLI

CARBONE – GIALLATINI

IV:     MERAVIGLIA

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MINELLI

 

UDINESE – SPEZIA     h. 18.00

MARCHETTI

MELI – PERETTI

IV:      RUTELLA

VAR:     IRRATI

AVAR:     DI MARTINO

 

MILAN – ATALANTA     h. 20.45

MARIANI

DE MEO – VECCHI

IV:     SOZZA

VAR:     GUIDA

AVAR:      ABBATTISTA

 

H. VERONA – FIORENTINA     Lunedì 27/02 h. 18.30

LA PENNA

BRESMES – MASTRODONATO

IV:      FELICIANI

VAR:     NASCA

AVAR:     PAGANESSI

 

LAZIO – SAMPDORIA     Lunedì 27/02 h. 20.45

COLOMBO

MONDIN – DEI GIUDICI

IV:     MARESCA

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       DI PAOLO

 

CREMONESE – ROMA     Martedì 28/02 h. 18.30

PICCININI

GALETTO – PAGLIARDINI

IV:       SERRA

VAR:      DI BELLO

AVAR:      MANGANIELLO

 

JUVENTUS – TORINO      Martedì 28/02 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     DIONISI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       ABISSO

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