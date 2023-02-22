Serie A – Tutte le designazioni arbitrali della 24esima giornata

SERIE A – L’AIA rende note tutte le designazioni arbitrali per la 24esima giornata di campionato. Di seguito tutte le sestine.
EMPOLI – NAPOLI Sabato 25/02 h. 18.00
AYROLDI
PERROTTI – MORO
IV: CAMPLONE
VAR: FABBRI
AVAR: LONGO S.
LECCE – SASSUOLO Sabato 25/02 h. 20.45
BARONI
ZINGARELLI – TRINCHIERI
IV: MIELE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MINELLI
BOLOGNA – INTER h. 12.30
ORSATO
COLAROSSI – CAPALDO
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
SALERNITANA – MONZA h. 15.00
MARINELLI
CARBONE – GIALLATINI
IV: MERAVIGLIA
VAR: AURELIANO
AVAR: MINELLI
UDINESE – SPEZIA h. 18.00
MARCHETTI
MELI – PERETTI
IV: RUTELLA
VAR: IRRATI
AVAR: DI MARTINO
MILAN – ATALANTA h. 20.45
MARIANI
DE MEO – VECCHI
IV: SOZZA
VAR: GUIDA
AVAR: ABBATTISTA
H. VERONA – FIORENTINA Lunedì 27/02 h. 18.30
LA PENNA
BRESMES – MASTRODONATO
IV: FELICIANI
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
LAZIO – SAMPDORIA Lunedì 27/02 h. 20.45
COLOMBO
MONDIN – DEI GIUDICI
IV: MARESCA
VAR: ABBATTISTA
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – ROMA Martedì 28/02 h. 18.30
PICCININI
GALETTO – PAGLIARDINI
IV: SERRA
VAR: DI BELLO
AVAR: MANGANIELLO
JUVENTUS – TORINO Martedì 28/02 h. 20.45
CHIFFI
CECCONI – BERCIGLI
IV: DIONISI
VAR: DI PAOLO
AVAR: ABISSO