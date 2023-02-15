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Serie A – Tutte le designazioni arbitrali per la 23esima giornata

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SERIE A – Rese note tutte le designazioni arbitrali per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito tutte le sestine. 

 

SAMPDORIA – BOLOGNA     Sabato 18/02 h. 15.00

IRRATI

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV:      SERRA

VAR:     BANTI

AVAR:       MAGGIONI

 

MONZA – MILAN     Sabato 18/02 h. 18.00

RAPUANO

DI IORIO – SCATRAGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

 

INTER – UDINESE     Sabato 18/02 h. 20.45

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV:     AYROLDI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     FOURNEAU

 

ATALANTA – LECCE     h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV:      COSSO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     LONGO S.

 

FIORENTINA – EMPOLI     h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV:     ZUFFERLI

VAR:     FOURNEAU

AVAR:      MARCHETTI

 

SALERNITANA – LAZIO     h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCCA

IV:      MARINELLI

VAR:     FABBRI

AVAR:     MUTO

 

SPEZIA – JUVENTUS     h. 18.00

LA PENNA

VALERIANI – ZINGARELLI

IV:     SANTORO

VAR:      GUIDA

AVAR:       MAGGIONI

 

ROMA – H. VERONA     h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV:       MASSIMI

VAR:      CHIFFI

AVAR:      DI MARTINO

 

TORINO – CREMONESE     Lunedì 20/02 h. 20.45

CAMPLONE

PASSERI – COSTANZO

IV:     MERAVIGLIA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

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