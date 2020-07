Serie A, tutti gli arbitri delle gare di mercoledì 29 luglio

L’associazione italiana arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per le gare di domani in Serie A valevoli per il 37° turno.

Hellas Verona-SPAL: Sozza

Meli-Marchi

IV: Ros

VAR: Giua

AVAR: Passeri

Lazio-Brescia: Massimi

Fiorito-Mastrodonato

IV: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo

Sampdoria-Milan: Pasqua

Mondin-De Meo

IV: Manganiello

VAR: Massa

AVAR: Lo Cicero

Sassuolo-Genoa: Maresca

Tegoni-Colarossi

IV: Abisso

VAR: Fabbri

AVAR: Valeriani

Udinese-Lecce: Orsato

Manganielli-Giallatini

IV: La Penna

VAR: Giacomelli

AVAR: Bindoni

Cagliari-Juventus: Ghersini

Tolfo-Pagliardini

IV: Marini

VAR: Mariani

AVAR: Paganessi

Fiorentina-Bologna: Di Bello

Rocca-Pagnotta

IV: Doveri

VAR: Calvarese

AVAR: Di Vuolo

Torino-Roma: Puccinini

Ranghetti-Villa

IV: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Vivenzi

