Serie A, tutto facile per la Lazio contro la Salernitana: tris biancoceleste all’Archi

Tutto facile per la Lazio nel secondo anticipo del 22° turno del campionato di Serie A, in cui ha nettamente sconfitto la Salernitana.

All’Arechi, gara subito in discesa per la squadra di Sarri, che trova due gol nei primi 10′ di gioco, entrambi segnati da Ciro Immobile, rispettivamente, al 7′ e al 10′. Nella ripresa, è arrivato anche il tris, realizzato da Lazzari, che finalizza una bella ripartenza su assist di Felipe Anderson. Netto e perentorio 3-0 per i biancocelesti, che salgono, così, a quota 35 punti.

Comments

comments