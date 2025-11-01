Serie A

Serie A: Udinese-Atalanta 1-0

Pubblicato il

Zaniolo decide il match con un gran gol sotto l’incrocio, premiando la superiorità dei bianconeri che avrebbero potuto anche raddoppiare prima dell’intervallo

