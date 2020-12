Serie A: Udinese-Crotone termina con uno 0 a 0

Il primo anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A si è concluso ed ha visto Udinese e Crotone faccia a faccia alla Dacia Arena.

Una partita che è terminata con un pareggio a reti bianche. L’Udinese ci ha provato a portarsi in vantaggio ma Cordaz ed il fuorigioco hanno detto di no. Pussetto, infatti, si è visto annullare il possibile gol del vantaggio dei bianconeri sia nel primo tempo che nel secondo per offside.

Partita che termina 0 a 0 con il Crotone che rimane ultimo in classifica e l’Udinese che rimane decima.

