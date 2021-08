Serie A: l’Udinese rimonta e pareggia contro la Juventus. Salernitana sconfitta

Udinese-Juventus e Bologna-Salernitana, le due partite delle 18 e 30 in programma oggi di Serie A, sono terminate poco fa.

Due partite ricche di emozioni quelle delle 18 e 30. La Juventus si porta avanti per 2 a 0 nel primo tempo contro l’Udinese, ma la squadra padrona di casa nel secondo riesce a rimontare e a pareggiare; il pareggio è avvenuto anche grazie ad un errore di Szczęsny. Nel finale gol annullato a Chiesa dal Var per fuorigioco.

L’altra partita ha visto ben tre espulsioni, una per la Salernitana e due per il Bologna. Alla fine, a trionfare, è stata la squadra di Mihajlovic per 3 a 2; tutti e cinque i gol sono stati siglati nel secondo tempo. Una pioggia di gol, in pratica, nei secondi 45 minuti.

Questi i risultati finali ed i marcatori:

Udinese – Juventus 2 – 2

3′ Dybala, 23′ Cuadrado, 51′ Pereyra, 83′ Deulofeu

52′ Bonazzoli, 59′, 77′ De Silvestri, 70′ Coulibaly M., 75′ Arnautovic

