Serie A, ufficiale il ritorno di Giampaolo alla Sampdoria: sostituisce l’esonerato D’Aversa

La Sampdoria ha annunciato, ufficialmente, il ritorno, dopo quasi tre anni dall’addio, di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata.

I liguri, che hanno esonerato Roberto D’Aversa in seguito alla sconfitta casalinga con il Torino, con un comunicato ufficiale hanno confermato la nomina del tecnico abruzzese: “La Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”.

