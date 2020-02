Serie A, ufficializzati gli arbitri: Guida arbitrerà il Derby d’Italia

L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la prossima giornata di Serie A, compresa quella per la partita del Napoli riportata poco fa.

Per il Derby d’Italia, in programma domenica sera alle 20 e 45, tra Juventus ed Inter la scelta è ricaduta su Guida. Con lui, al Var, ci sarà Mazzoleni; per quanto riguarda la seconda in classifica, la Lazio che ospiterà il Bologna, ci sarà Abisso.

Di seguito tutte le designazioni per la prossima giornata di Serie A:

Sabato 29/o2:

LAZIO – BOLOGNA h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE UDINESE – FIORENTINA h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI NAPOLI – TORINO h. 20.45

MARIANI

BINDONI – CALIARI

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI

MILAN – GENOA h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI LECCE – ATALANTA

MASSA

SCHENONE – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO PARMA – SPAL

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI SASSUOLO – BRESCIA

MANGANIELLO

PASSERI – ALASSIO

IV: MAGGIONI

VAR: ORSATO

AVAR: MANGANELLI CAGLIARI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – H. VERONA h. 20.45

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

