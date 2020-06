Serie A – Una app per il ritorno allo Stadio. Ecco come funzionerebbe

Cds – Serie A: una app per il ritorno allo Stadio? Si. L’idea è di un’azienda bresciana. Ecco come funzionerebbe.

L’azienda si chiama Gulliver ed è di Brescia. Lavora sulle app e studia soluzioni IoT, quindi, il passo è stato facile. L’hanno già utilizzata per il rientro in fabbrica e per mettere in sicurezza le aziende. E funziona se usata (da tutti) correttamente. L’idea di Infront – che dovrà sottoporla a Lega e Figc – è proprio questa (tra l’altro è lo stesso partner con cui è stata sviluppata la app per la Serie A): sfruttare la tecnologia a disposizione per riportare gruppi di persone allo stadio. L’obiettivo è ricominciare, per esempio, con le aree hospitality degli impianti e poi, chissà, arrivare anche a pezzi di pubblico.

Come funzionerebbe:

Quella che ha realizzato Gulliver si chiama HR Tech Suite. Referenziata, modulabile, innovativa, risponde a un bisogno concreto: il rientro al lavoro o in luoghi aperti al pubblico. Flessibile così da poter essere composta da moduli attivabili in funzione delle specifiche necessità dell’evento da realizzare. Funzionalità facili e feedback in tempo reale: il contact tracing sincronizza il telefono con un beacon consegnato all’utente, servirà a tracciarlo in sicurezza.

La app serve a definire gli ingressi con orari differenziatie anche la presenza delle persone nelle singole sale. Se c’è saturazione – cioé troppe persone o troppo vicine tra loro – il telefono emette un alert che avverte che si sta commentendo una infrazione.

