Serie A, una nuova competizione durante il Mondiale in Qatar? I dettagli

Serie A – Stando a quanto riportato dal portale Calcio e Finanza, si starebbe pensando ad una nuova competizione durante i Mondiali in Qatar.

“Il Mondiale in Qatar – il secondo consecutivo dopo quello in Russia del 2018 – non vedrà la partecipazione dell’Italia. L’evento, posizionato per la prima volta tra novembre e dicembre, darà vita a un calendario particolare che la Lega Serie A sta lavorando per tenere impegnate le venti squadre del massimo campionato italiano durante la lunga sosta, 53 giorni.

L’AD Luigi De Siervo e l’head of competitions, Andrea Butti, sono stati di recente in Florida, ad Orlando, dove si vorrebbe fare disputare tutte le gare del cosiddetto “Mundialito” della Serie A. Un torneo con la partecipazione di tutti i club del campionato per promuovere la competizione all’estero e dare una spinta ai futuri diritti tv internazionali.

In Lega il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha accennato ad un interesse da parte della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Nei prossimi giorni il presidente degli azzurri dovrebbe svelare il progetto nei suoi dettagli. Per i club impiegare quei 53 giorni di stop del campionato sarebbe importante anche per provare dei giovani e fare conoscere il nostro calcio su mercati ricchi, come gli USA o gli Emirati. La Lega spera di poter chiudere questo piano il più presto possibile.”

