Serie A: Verona corsaro all’Olimpico Lazio sconfitta in casa

Allo stadio Olimpico di Roma è terminato l’anticipo serale dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Verona.

Il Verona espugna l’Olimpico battendo la Lazio per 2-1.

Al termine del primo tempo il risultato vede in vantaggio il Verona 1-0 grazie a un autogol di Lazzari al 46′. Prima del gol l’unica nota degna di cronaca è l’infortunio del difensore della nazionale Acerbi.

Nella ripresa Caicedo pareggia per la Lazio al 56′ ma un errore in disimpegno di Radu apre la strada del gol a Tameze che riporta in vantaggio il Verona al 67′ regalando così la vittoria agli scaligeri.

