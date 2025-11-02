Serie A

Serie A: Verona-Inter 1-2

Pubblicato il

E’ finito il confronto iniziato alle 12:30. Inter-Verona 1-2

La decide un autogol di Frese nel recupero (di testa su cross di Barella). Nel primo tempo Giovane aveva pareggiato dopo il vantaggio di Zielinski.

 

