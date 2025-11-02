Serie A: Verona-Inter 1-2

E’ finito il confronto iniziato alle 12:30. Inter-Verona 1-2
La decide un autogol di Frese nel recupero (di testa su cross di Barella). Nel primo tempo Giovane aveva pareggiato dopo il vantaggio di Zielinski.
Le pagelle di Napoli-Como: Vania Sfraveca e Fraveca.
Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Como, finita 0-0: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”
Gutierrez:”Bisogna farsi sempre trovare pronti. In Champions dobbiamo vincere”.
Buona la prima di Spalletti
Rrhamani: ” Le partite che non riusciamo a vincere non dobbiamo perderle”
Fabregas: “Potevamo vincere”
Altri problemi fisici per il Napoli.
Napoli-Como – Milinkovic-Savic al 26′ ha parato un rigore a Morata. Gli azzurri non vanno oltre il pari (0-0)
Napoli ricorda Diego Armando Maradona e James Senese
Serie A: Udinese-Atalanta 1-0