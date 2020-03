Serie A, la sfida tra Verona e Napoli potrebbe, visti i recenti avvenimenti, slittare addirittura al 13 di maggio.



La sfida, prevista per domenica 8 marzo, potrebbe slittare addirittura al 13 di maggio. Questo per permettere alle sfide saltate degli ultimi turni di recuperare in questo weekend. Opzione da non sottovalutare, seguiranno aggiornamenti.

Comments

comments