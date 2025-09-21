Serie A

Serie A: vince in rimonta il Como a Firenze

Pubblicato il

Serie A: 1-0 la Viola nel primo tempo. Poi il Como la ribalta nel recupero e vince 2-1

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top