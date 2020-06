Serie A: vincono Parma e Torino nei posticipi delle 21:45

Sono appena terminati i due posticipi di giornata delle 21:45 che hanno visto vincere Parma e Torino rispettivamente contro Genoa e Udinese.

Il Parma vince per 4-1 a Genova grazie ad una tripletta di Cornelius e un gol di Kulusevski che rendono inutile il gol di Iago Falque per i padroni di casa. Con questa vittoria i crociati sono in piena lotta per l’Europa League.

Vince anche il Torino che batte l’Udinese 1-0 nello scontro diretto per la salvezza grazie ad un gol di Belotti. Grazie a questa vittoria i granata si allontanano dalla zona retrocessione mentre l’Udinese rimane coinvolto in una lotta che riguarda quattro squadre, tra cui lo stesso Genoa.

Comments

comments