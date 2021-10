Serie A: vittoria pesantissima della Salernitana a Venezia, pari nel derby ligure

Sono appena terminate Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana, gare valide per la decima giornata del campionato di Serie A.

Vittoria pesantissima della Salernitana che batte in extremis in rimonta grazie ai gol di Bonazzoli e Schiavone. Seconda vittoria in campionato per i granata che abbandonano momentaneamente l’ultimo posto in classifica.

Nell’altra gara delle 18.30 solo un pari tra Spezia e Genoa. Il risultato finale di 1-1 è stato deciso dall’autogol di Sirigu per i bianconeri e dalla rete segnata su rigore da Criscito per i rossoblu.

