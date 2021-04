Serie B, Empoli-Chievo sarà rigiocata. Nessuna sanzione per i toscani

Dal portale di Alfredo Pedullà si apprende che anche Empoli-Chievo si giocherà. La partita non è stata giocata per il blocco dell’Asl.

L’organismo della Lega ha stabilito che:

“a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 211 del 6 aprile 2021, di non applicare alla Soc.Empoli le sanzioni previste dall’art. 53 N.O.I.F per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.”

La partita doveva essere giocata nel giorno di Pasquetta.

Comments

comments