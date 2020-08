Allo stadio Stirpe di Frosinone questa sera alle ore 21:15 si gioca la gara di andata della finale dei ply-off promozione di Serie B.

In campo il Frosinone (che ha chiuso il campionato all’ottavo posto in classifica) e lo Spezia (che ha chiuso il campionato al terzo posto in classifica).

La gara di questa sera è trasmessa in diretta TV su canali della piattaforma DAZN.

La gara di ritorno è in programma allo stadio Picco di La Spezia venerdì 20 agosto alle 21:15.

