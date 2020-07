Serie B, i risultati dell’ultima giornata: Salernitana fuori dai play off e Juve Stabia in Serie C

Questa sera si è concluso ufficialmente il campionato di Serie B. Questi tutti i risultati ed i verdetti dell’ultima giornata.

Ascoli-Benevento 2-4

Chievo-Pescara 1-0

Cosenza-Juve Stabia 3-1

Cremonese-Pordenone 2-2

Entella-Cittadella 2-3

Frosinone-Pisa 1-1

Livorno-Empoli 0-2

Salernitana-Spezia 1-2

Trapani-Crotone 2-0

Venezia-Perugia 3-1

Promosse in Serie A: Benevento, Crotone.

Squadre ai Play off: Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli, Frosinone.

Squadre ai Play out: Perugia, Pescara

Squadre retrocesse in Serie C: Trapani, Juve Stabia, Livorno.

Comments

comments