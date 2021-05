Il Venezia è la prima finalista dei playoff di Serie B grazie alla vittoria ottenuta per 2-1 contro il Lecce.

A decidere il risultato finale sono stati i gol di Aramu (rigore) per il Venezia e di Pettinari per il Lecce. Decisivo anche un rigore sbagliato all’81 da Mancosu che avrebbe permesso ai giallorossi di andare sul momentaneo 2-1 che sarebbe stato valido per la qualificazione.

Ora il Venezia attende la vincente della sfida tra Monza e Cittadela terminata 3-0 all’andata per i veneti.

