Allo stadio Renato Curi di Perugia si è giocata la gara di ritorno dei play-out di Serie B. Dopo il 2-1 dell’andata in favore del Pescara i tempi regolamentari si chiudono sul 2-1 per il Perugia.

Anche i tempi supplementari si chiudono sul 2-1 per gli umbri e si passa quindi ai calci di rigore.

Il Pescara ne segna 4 su 5 mentre il Perugia solo 2 su 4: il Pescara di Sottil così si salva e resta in Serie B mentre il Perugia dell’ex difensore del Napoli Massimo Oddo retrocede in Serie C.

