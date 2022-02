Serie B: pullman del Benevento colpito da un sasso mentre si recava a Perugia

L’episodio teppistico è accaduto ieri sulla E45 all’altezza di Todi. I sanniti oggi sono impegnati a Perugia in una gara della 26° giornata del campionato di Serie B importante per la promozione in Serie A.

Da quanto riferisce il sito Umbria 24, non ci sono stati feriti, ma lo spavento per i giocatori è stato enorme, soprattutto per quelli delle prime file. La squadra è poi arrivata in albergo con un’ora e mezza di ritardo.

Sull’episodio sono già al lavoro le forze dell’ordine, certe che si tratti di un atto deliberato e seguono più piste.

Così il mister dei sanniti Caserta: “Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte. L’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze”.

